SAT.1Staffel 2Folge 66vom 30.09.2025
Folge 66: Ungewisse Zukunft - 34 Min. Ab 12

Isa ist froh, dass Lukas wieder entspannt mit ihr umgehen kann. Weil sie ihre Gefühle füreinander nur schwer verbergen können, fragen sich ihre Freunde, worauf die beiden noch länger warten. Doch dann erhält Lukas plötzlich die Nachricht, dass die Frau, die mit Doros EC-Karte Geld abgehoben hatte, endlich festgenommen wurde. Weil Lukas durch diese Nachricht wieder komplett verunsichert wird, muss Isa sich fragen, was das alles für Lukas und sie zu bedeuten hat.

