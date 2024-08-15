Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 71vom 15.08.2024
35 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 12

Sarah ist fassungslos, als Alexandra wieder in der Praxis auftaucht. Bevor die beiden aber ihre Differenzen klären können, werden sie in einen medizinischen Notfall gezogen: Sarahs Erzfeind wurde von einem Ast gepfählt. Da wegen des Unwetters alle Zuwege nach Wiesenkirchen versperrt sind, bleiben Sarah und Alexandra auf sich alleine gestellt. Sarah sieht sich zu einer Entscheidung gezwungen, mit der sie nicht nur Brunners Leben, sondern auch ihre Karriere riskiert.

