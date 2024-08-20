Die Landarztpraxis
Folge 74: Mut zur Liebe
35 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 12
Sarah ist nicht nur schockiert, als sie erfährt, dass Brunner sie angezeigt hat, sie ist auch besorgt, weil Georg ihr gesteht, dass der ganze Stress Fabians Suchtverlangen neu schürt. Während Sarah versucht, sich um alles zu kümmern, nimmt der Stress kein Ende. Denn wenig später muss Sarah erschrocken feststellen, dass in der Praxis eingebrochen wurde. Es wurden sämtliche Medikamente gestohlen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln