Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 2Folge 44vom 22.07.2024
35 Min.Folge vom 22.07.2024Ab 12

Nachdem Isa Daniels bösen Plan im letzten Moment durchschaut hat, will sie sich nie wieder von ihm manipulieren lassen. Sie beschließt, ihm genau das auch ins Gesicht zu sagen, um ihm zu zeigen, dass er keine Macht mehr über sie hat. Unter Lukas' wachsamen Augen kommt es zum Treffen. Und auch, wenn Daniel beteuert, dass er Isa immer noch liebt, macht sie ihm klar, dass er sie ziehen lassen muss. Daniel stimmt letztlich zu. Doch war das wirklich sein letztes Wort?

SAT.1
