Die Landarztpraxis
Folge 45: Gefahr
35 Min.Folge vom 23.07.2024Ab 12
Nachdem Daniel sich zurückgezogen hat, hofft Isa, dass sie endlich unbeschwert nach vorn blicken kann. Jedoch merkt sie schnell, dass die Nähe zu Lukas sie noch überfordert. Erst als sie ihrem Bruder Fabian bei der Formulierung seines Ehegelübdes für Sarah hilft, wird ihr klar, dass sie nicht mehr länger warten und ihren Gefühlen nachgehen will. Mit guter Laune und einer Flasche Wein geht sie nach Hause, um mit Lukas zu sprechen. Doch dort kommt alles anders als gedacht ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln