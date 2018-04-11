Die Landtierärzte - Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Die Landtierärzte
Folge 2: Die Landtierärzte - Staffel 1 Folge 2
Landtierarzt Rainer Giebel hat eine Kleintierpraxis in Pressbaum, in der er vormittags Hund, Katze und Co. behandelt, bevor es am Nachmittag zu den Kunden im Umland geht. Seine Patienten sind vor allem Pferde, aber auch Schafe, Ziegen, Esel und Schweine. In Folge 2 landet die elfjährige Wachhündin eines älteren Herrn auf seinem Operationstisch. Bei der Hundedame müssen zwei Tumore entfernt werden. Beim Röntgen vor der OP entdeckt Tierarzt Giebl noch etwas, das dem Herrchen der Schäferhündin Sorgen bereiten wird. Auch wieder mit dabei ist Landtierarzt Dr. Walter Peinhopf, für den unter anderem Milchkuhpediküre auf dem Programm steht. Außerdem mit dabei ist Landtierarzt Klaus Fischl, der auf dem Bauernhof von Sandra Posamentier, den er auch „klein Gut Aiderbichl“ nennt, unter anderem ein Zicklein mit geschwächtem Immunsystem behandelt. Und schließlich steht für Kleintierärztin Agnes Hufnagl ein Wiedersehen mit den Huskywelpen bei Hundezüchter Zierl an.
