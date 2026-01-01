Die Landtierärzte
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
Die Landtierärzte
Der weiße Kittel wird gegen Gummistiefel und Montur eingetauscht, ein steriles Arbeitsumfeld gegen den Viehstall. Ein neugeborenes Kälbchen untersuchen, anschließend ein gemütlicher Plausch mit dem Bauern, bevor es vorbei an Sonnenblumenfeldern, Schafweiden und Pferdekoppeln im Geländewagen rauf auf die Alm geht. Die letzten Meter müssen zu Fuß zurückgelegt werden, um die erkrankte Ziege wieder aufzupeppeln. Ein Aufwand, der sich lohnt, denn als Dankeschön gibt’s eine zünftige Brettljause vom Almöhi. Persönliche und emotionale Momente, die der Beruf mit sich bringt. Genauso gehören Besamungen, Trächtigkeitsuntersuchungen, lebensbedrohliche Notfälle, Geburten und auch Verabschiedungen mit dazu. Ein Traumjob zwischen Praxis, Stall und Weide - Es ist viel mehr Berufung als Beruf und sie sind wahre Helden des Alltags. Egal ob in großen Milchviehbetrieben, kleinen Familienhöfen oder auf der Alm. Landtierärzte sind in jeder Situation zur Stelle, helfen, retten Leben und gehen dabei stets auch auf die Tierbesitzer ein.
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs