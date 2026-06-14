Die literarische SoiréeJetzt kostenlos streamen
Die literarische Soirée
Folge 1: Die literarische Soirée
Zum ersten Mal wird die Erfolgsproduktion von Ö1 fürs Fernsehen aufgezeichnet. Drei Kritikerinnen und Kritiker diskutierten leidenschaftlich und pointiert über wichtige Buch-Neuerscheinungen. Im Zentrum stand Ingeborg Bachmann, deren 100. Geburtstag im Juni weltweit gefeiert wird. Mit Moderator Günter Kaindlstorfer diskutierten Thoralf Czichon, Karin Fleischanderl und Johanna Öttl. Besprochen wurden: Andrea Stoll: "Ingeborg Bachmann – Biographie", Piper Dieter Burdorf: "Dieses unruhige Ich – Ingeborg Bachmann", C. H. Beck Radka Denemarkova: "Schokoladenblut", Hoffmann und Campe Karl Ove Knausgard: "Arendal", Luchterhand "Die literarische Soirée" zeigte einmal mehr: Literatur ist der Rede wert.
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