Die Lugners - Staffel 2 Folge 7 - Barbies GeburtstagJetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 7: Die Lugners - Staffel 2 Folge 7 - Barbies Geburtstag
49 Min.Folge vom 23.03.2004Ab 6
Mausis beste Freundin hat Geburtstag: Jeaninne Schiller, die lebende Barbie-Puppe, lädt zum großen Fest in den Marchfelderhof. Als beste Freunde der zweitprominentesten Familie Österreichs sind die Lugners natürlich zu Gast: Als prominenteste Familie Österreichs. Zuvor hat Mausi allerdings noch einiges zu tun: Sie besucht einen Gesangsunterricht und sitzt in der Jury zur Wahl zum ""Cola Light""-Mann des Jahres. Was wird wohl Mörtel dazu sagen?
