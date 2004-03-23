Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lugners

Die Lugners - Staffel 2 Folge 7 - Barbies Geburtstag

ATVStaffel 2Folge 7vom 23.03.2004
49 Min.Folge vom 23.03.2004Ab 6

Mausis beste Freundin hat Geburtstag: Jeaninne Schiller, die lebende Barbie-Puppe, lädt zum großen Fest in den Marchfelderhof. Als beste Freunde der zweitprominentesten Familie Österreichs sind die Lugners natürlich zu Gast: Als prominenteste Familie Österreichs. Zuvor hat Mausi allerdings noch einiges zu tun: Sie besucht einen Gesangsunterricht und sitzt in der Jury zur Wahl zum ""Cola Light""-Mann des Jahres. Was wird wohl Mörtel dazu sagen?

