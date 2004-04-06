Die Lugners - Staffel 2 Folge 9 - Mausi gib GasJetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 9: Die Lugners - Staffel 2 Folge 9 - Mausi gib Gas
Mörtel braucht ein neues Auto und wenn man Lugner heißt geht man nicht einfach zum nächstbesten Autohändler. Mörtel interessiert sich für einen VW Phaeton und wird deshalb von VW kurzerhand in Dresden eingeflogen, wo die gläserne VW Manufaktur steht. Nach einer Besichtigung des Werks wird nobel getafelt im hauseigenen Haubenrestaurant. Zum Straußenfilet wird stilecht Mörtelwein kredenzt, den Mörtel aber nicht als seinen eigenen Wein erkennt! Bei der anschließenden Probefahrt bekommt Beifahrerin Mausi das flattern, denn Mörtel findet die Bremse nicht. Unter viel Schimpf und Schande schmeißt sie ihn aus dem Auto um sich selbst hinters Steuer zu klemmen.
