Folge 4: Die Lugners - Staffel 11 Folge 4 - Mörtel will in die High Society
Seit 2 Jahrzehnten treibt sich Richard Lugner unbeirrt in Österreichs feiner Gesellschaft herum. Zumindest schafft er es wie kein anderer so oft er möchte sein Bildnis in die Zeitungen und ins Fernsehen zu bringen. Seine Methoden sind zweifelhaft - andere würden sagen peinlich! Dennoch ist er stets präsent! Immer und überall. Aber wie schafft es ein kleiner Wiener Baumeister zu einem Fixstern am österreichischen Promihimmel zu werden? Warum lädt man einen Mann ein, der sobald er auftaucht Wirbel verursacht. Oder noch schlimmer? Warum nimmt man eine Einladung dieses Herren an, der einzig auf Selbstdarstellung und Krawall aus ist? Mörtel sucht die High Society. Aber wie sehr sucht diese High Society Mörtel? Und was macht er, wenn er sie tatsächlich findet? Meistens nichts angemessenes. Soviel steht fest. Über die peinlichsten Auftritte bei feinen Leuten, sexuelle Anspielungen zu unpassendsten Zeiten, brüskierten Gastgebern, Eklats mit Busenfreundin Jeannine Schiller und Wortgefechte mit Friedrich Schiller ... all das und die Suche nach der Antwort, warum man einen Lugner immer noch einlädt, sehen sie in "Mörtel in der High Society".
