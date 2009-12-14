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Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Staffel 11 Folge 5 - Mörtel auf Reisen

ATVStaffel 11Folge 5vom 14.12.2009
Die Lugners - Staffel 11 Folge 5 - Mörtel auf Reisen

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Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Folge 5: Die Lugners - Staffel 11 Folge 5 - Mörtel auf Reisen

49 Min.Folge vom 14.12.2009Ab 6

Mörtel ist ein Sparefroh und unnötig Geld beim Fenster rauszuschmeissen, kommt für ihn gar nicht in Frage. Weder braucht er einen großen Fuhrpark noch teure Kleidung. Doch was ihm wichtig ist, und wofür er dann auch Geld springen lässt, ist Reisen. Und so urlaubt Mörtel mindestens 4 mal jährlich dort wo es schön und teuer ist. Leider bekommt er für sein teures Geld nicht immer, was er sich erwartet. Mörtel zwischen kleinen, mittleren und größeren Katastrophen in der Ferne.

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