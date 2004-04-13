Die Lugners - Staffel 2 Folge 10 - Ostern bei LugnersJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 10: Die Lugners - Staffel 2 Folge 10 - Ostern bei Lugners
Einmal im Jahr greifen sogar Millionäre zum Putzfetzen - Ostern steht vor der Tür und das ist doch die Gelegenheit für einen Osterputz! Mörtel sieht das gar nicht so. Warum soll er höchstpersönlich Fenster putzen? Wozu hat man denn Bedienstete? Diesmal nützt Mörtel alles Nörgeln nichts - Mausi setzt sich durch und Mörtel holt sich professionelle Hilfe: Die Omi! Auch in der Lugnercity stehen alle Zeichen auf Ostern. Als rosa Plüschhasi verkleidet verkauft Mörtel umringt von hübschen Bunnies Osterstriezel, die er davor eigenhändig gebacken hat. Liegt es daran, dass die Kundschaft nur zögerlich zugreift? Mausi lässt es ruhiger und stilgerechter angehen: sie bemalt mit einer illustren Promirunde Straußeneier, die für einen guten Zweck versteigert werden sollen.
