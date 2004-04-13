Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Staffel 2 Folge 10 - Ostern bei Lugners

ATVStaffel 2Folge 10vom 13.04.2004
Die Lugners - Staffel 2 Folge 10 - Ostern bei Lugners

Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Folge 10: Die Lugners - Staffel 2 Folge 10 - Ostern bei Lugners

49 Min.Folge vom 13.04.2004Ab 6

Einmal im Jahr greifen sogar Millionäre zum Putzfetzen - Ostern steht vor der Tür und das ist doch die Gelegenheit für einen Osterputz! Mörtel sieht das gar nicht so. Warum soll er höchstpersönlich Fenster putzen? Wozu hat man denn Bedienstete? Diesmal nützt Mörtel alles Nörgeln nichts - Mausi setzt sich durch und Mörtel holt sich professionelle Hilfe: Die Omi! Auch in der Lugnercity stehen alle Zeichen auf Ostern. Als rosa Plüschhasi verkleidet verkauft Mörtel umringt von hübschen Bunnies Osterstriezel, die er davor eigenhändig gebacken hat. Liegt es daran, dass die Kundschaft nur zögerlich zugreift? Mausi lässt es ruhiger und stilgerechter angehen: sie bemalt mit einer illustren Promirunde Straußeneier, die für einen guten Zweck versteigert werden sollen.

