Folge 2: Die Lugners - Staffel 2 Folge 2 - Mausis Schleiertanz
49 Min.Folge vom 17.02.2004Ab 6
Mausi und Mörtel organisieren ein Kostümfest für ihre Freunde. Wohl überlegt schlägt Mörtel das Thema "1001 Nacht" vor. Mausi soll ihn da in einem Hauch von Nichts mit einem Schleiertanz betören. Um Mitternacht führt auch er den Tanz der sieben Schleier vor und hofft, dass sich die anwesenden Damen mit einem Bauchtanz revanchieren.
