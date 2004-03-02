Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Staffel 2 Folge 4 - Happy Birthday Jacki

ATVStaffel 2Folge 4vom 02.03.2004
49 Min.Folge vom 02.03.2004Ab 6

Jacqueline wird 10 und das wird bei den Lugners groß gefeiert! Jacqueline bekommt ein rauschendes Fest inklusive Kinderanimation und Karaoke-Show geschenkt. Davor wird Ski gefahren! Mörtel und Mausi nehmen an einem Promiskirennen am Semmering teil. Und obwohl Mausi eigens dafür die teuersten Ski kauft, die der Markt bietet, ist ihr Abschneiden eher bescheiden!

ATV
