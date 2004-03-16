Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Staffel 2 Folge 6 - Mörtel in der Mausefalle

ATVStaffel 2Folge 6vom 16.03.2004
Folge 6: Die Lugners - Staffel 2 Folge 6 - Mörtel in der Mausefalle

49 Min.Folge vom 16.03.2004Ab 6

Das letzte Monat war sehr anstrengend, der letzte Urlaub schon 8 Wochen her und deswegen gönnen sich die Lugners wieder einmal eine Auszeit. Diesmal geht die Reise an den Arlberg, wo sie nobel, nobel von Karl Schranz persönlich unter die Fittiche genommen werden. Vielleicht lernt auch Mausi nun endlich, wie man ein schönes Pflugbogerl fährt!

ATV
