Die Lugners - Staffel 2 Folge 9 - Mausi gib Gas

ATVStaffel 2Folge 9vom 06.04.2004
Folge 9: Die Lugners - Staffel 2 Folge 9 - Mausi gib Gas

49 Min.Folge vom 06.04.2004Ab 6

Mörtel braucht ein neues Auto und wenn man Lugner heißt geht man nicht einfach zum nächstbesten Autohändler. Mörtel interessiert sich für einen VW Phaeton und wird deshalb von VW kurzerhand in Dresden eingeflogen, wo die gläserne VW Manufaktur steht. Nach einer Besichtigung des Werks wird nobel getafelt im hauseigenen Haubenrestaurant. Zum Straußenfilet wird stilecht Mörtelwein kredenzt, den Mörtel aber nicht als seinen eigenen Wein erkennt! Bei der anschließenden Probefahrt bekommt Beifahrerin Mausi das flattern, denn Mörtel findet die Bremse nicht. Unter viel Schimpf und Schande schmeißt sie ihn aus dem Auto um sich selbst hinters Steuer zu klemmen.

ATV
