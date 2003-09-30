Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lugners - Staffel 1 Folge 4 - Mörtel im Öl

ATVStaffel 1Folge 4vom 30.09.2003
Folge 4: Die Lugners - Staffel 1 Folge 4 - Mörtel im Öl

48 Min.Folge vom 30.09.2003Ab 6

Alltag im Hause Lugner: Mörtel hackelt, Mausi shoppt. Natürlich hat die Dame des Hauses eine Golden Card - Mörtel hingegen hat nicht mal eine Bankomatkarte. Und: bei einem Ausflug an den Neusiedler See schaut Mörtel zu tief in mehrere Gläser.

