Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 4: Die Lugners - Staffel 1 Folge 4 - Mörtel im Öl
48 Min.Folge vom 30.09.2003Ab 6
Alltag im Hause Lugner: Mörtel hackelt, Mausi shoppt. Natürlich hat die Dame des Hauses eine Golden Card - Mörtel hingegen hat nicht mal eine Bankomatkarte. Und: bei einem Ausflug an den Neusiedler See schaut Mörtel zu tief in mehrere Gläser.
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Produktion:AT, 2018
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4