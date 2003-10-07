Die Lugners - Staffel 1 Folge 5 - Mister MörtelJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 5: Die Lugners - Staffel 1 Folge 5 - Mister Mörtel
48 Min.Folge vom 07.10.2003Ab 6
Mausi und Mörtel sitzen in der Jury bei der "Mister Vorarlberg"-Wahl. Für den Ausflug ins ferne Ländle nehmen sie natürlich ein Privatflugzeug! Bodenständiger ist das Wochenendprogramm der Lugners: sie besuchen den Safaripark Gänserndorf und den Prater.
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Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-14, Season 16: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 7: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 19: ATV