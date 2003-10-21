Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lugners - Staffel 1 Folge 7 - Pretty Mausi

ATVStaffel 1Folge 7vom 21.10.2003
48 Min.Folge vom 21.10.2003Ab 6

Mausi ist eines der Starmodels bei einer Promi-Modeschau in Baden - und während sie backstage mit dem Watzinger flirtet, brät Mörtel eine schöne Unbekannte an... Und: Mausi will sich "Permanent Make up" machen lassen. Das ist Mörtel gar nicht recht...

