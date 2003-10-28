Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

ATVStaffel 1Folge 8vom 28.10.2003
49 Min.Folge vom 28.10.2003Ab 6

Die Lugners fahren auf Urlaub nach Tunesien! In einem Club lassen sie sich rund um die Uhr verwöhnen. Doch Mörtel sucht das Abenteuer: er will unbedingt auf einem Kamel durch die Wüste reiten. Ob er Mausi vom Pool weglocken kann?

ATV
