Die Lugners - Staffel 1 Folge 8 - Hadschi Halef Ben MörtelJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 8: Die Lugners - Staffel 1 Folge 8 - Hadschi Halef Ben Mörtel
49 Min.Folge vom 28.10.2003Ab 6
Die Lugners fahren auf Urlaub nach Tunesien! In einem Club lassen sie sich rund um die Uhr verwöhnen. Doch Mörtel sucht das Abenteuer: er will unbedingt auf einem Kamel durch die Wüste reiten. Ob er Mausi vom Pool weglocken kann?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Alle 16 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4