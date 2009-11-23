Die Lugners - Staffel 11 Folge 2 - Mörtel feiert Geburtstag mit seinen neuen HerzdamenJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 2: Die Lugners - Staffel 11 Folge 2 - Mörtel feiert Geburtstag mit seinen neuen Herzdamen
Richard Lugner ist einsam. Seit sein Bambi ihn betrogen und im Anschluß auch noch schmählich verlassen hat, fühlt sich Mörtel nicht wohl in seiner Haut. Zu allem Überfluss nähert sich auch noch sein 77. Geburtstag, zu dem er ein großes Fest mit all seinen Freunden und Bekannten plant. Doch ohne Frau an seiner Seite, freut ihn das feiern wenig. Das Singledasein schlägt ihm aufs Gemüt und so kann es nur ein Ziel geben: Mörtel braucht eine neue Freundin. Während andere Männer zum Schließen weiblicher Bekanntschaften nächtelang in Discos und Bars Cocktails spendieren müssen, lässt Mörtel seine Mädchen einfach zu sich kommen. Kaum machte die Kunde von Ninas Abgang nämlich die Runde, trudeln beim umtriebigen Promibaumeister Bewerbungen von Damen ein, die in ihm ihren Traummann sehen und sich nichts lieber wünschen, als ihn kennenzulernen. Doch Mörtel sehr schlau, siebt aus: er will eine Nichtraucherin, bevorzugt erdverbundene Sternzeichen und vom Alter her soll sie auch passen. Sprich: 35 Jahre muss die Dame schon alt sein. Nach gründlichem Studium der Angebote wählt Mörtel 4 Damen aus, die er gerne treffen möchte. Seine selbstauferlegte Altersgrenze unterschreitet er dabei empfindlich. Überhaupt steht seine Partnersuche unter keinem guten Stern. Schon bei seinem ersten Date verscherzt es sich Mörtel just bei jener, die ihm so gut gefällt und das soll nicht der letzte Korb sein, den sich der selbsternannte Romeo einfängt. Glücklicherweise finden sich aber auch Ladies, die wirklich alles geben, um ihn für sich zu erobern. Ob eine davon die Auserwählte ist, die ihn nicht nur zu seinem Geburtstag, sondern auch weiter durch sein Leben begleiten wird, erfahren die Interessentinnen erst an seinem Geburtstag.
