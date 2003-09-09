Die Lugners - Staffel 1 Folge 1 - MuttertagJetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 1: Die Lugners - Staffel 1 Folge 1 - Muttertag
49 Min.Folge vom 09.09.2003Ab 6
Mörtel in Hochform! Anlässlich des Muttertags verteilt er in der Lugner-City persönlich 1500 Rosen - bis ihm plötzlich der Stiftzahn rausfällt. Ausgerechnet! Wo er doch abends bei Do&Co Austern mit Ketchup essen will! Außerdem: wie die Lugners den Muttertag feiern...
