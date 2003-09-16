Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lugners - Staffel 1 Folge 2 - Mörtel traut sich

ATVStaffel 1Folge 2vom 16.09.2003
Folge 2: Die Lugners - Staffel 1 Folge 2 - Mörtel traut sich

49 Min.Folge vom 16.09.2003Ab 6

Mörtel und Mausi geben sich am Life-Ball ein zweites Mal das Ja-Wort - doch unter so vielen Männern fühlt sich Mörtel gar nicht wohl. Zur Hochzeitsreise geht es nach Venedig - und an ihrem echten Hochzeitstag erwartet Mausi eine frivole Überraschung.

