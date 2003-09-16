Die Lugners - Staffel 1 Folge 2 - Mörtel traut sichJetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 2: Die Lugners - Staffel 1 Folge 2 - Mörtel traut sich
49 Min.Folge vom 16.09.2003Ab 6
Mörtel und Mausi geben sich am Life-Ball ein zweites Mal das Ja-Wort - doch unter so vielen Männern fühlt sich Mörtel gar nicht wohl. Zur Hochzeitsreise geht es nach Venedig - und an ihrem echten Hochzeitstag erwartet Mausi eine frivole Überraschung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Lugners
Alle 16 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4