Die Lugners - Staffel 1 Folge 3 - Hungerkur

ATVStaffel 1Folge 3vom 23.09.2003
49 Min.Folge vom 23.09.2003Ab 6

Mörtel hungert im kärntnerischen Dellach - und Mausi ist aus Solidarität mit von der Partie. Um sich vom flauen Gefühl im Magen abzulenken machen die beiden mit Tochter Jacqueline jede Menge Ausflüge - und Mörtel versucht sich auf den Wasserskiern.

ATV
