Die Lugners - Staffel 1 Folge 3 - HungerkurJetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 3: Die Lugners - Staffel 1 Folge 3 - Hungerkur
49 Min.Folge vom 23.09.2003Ab 6
Mörtel hungert im kärntnerischen Dellach - und Mausi ist aus Solidarität mit von der Partie. Um sich vom flauen Gefühl im Magen abzulenken machen die beiden mit Tochter Jacqueline jede Menge Ausflüge - und Mörtel versucht sich auf den Wasserskiern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Lugners
Alle 16 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4