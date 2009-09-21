Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lugners - Staffel 11 Folge 1 - Segeltörn und Ehe auf Probe

ATVStaffel 11Folge 1vom 21.09.2009
51 Min.Folge vom 21.09.2009Ab 6

Der Segeltörn neigt sich langsam dem Ende zu. Aber es ist nicht alles eitel Wonne, denn Mörtel hat es sich diesmal mit einem seiner Mitreisenden besonders verscherzt. Wird es nach der großen Eskalation mit Markus dem Murmeltier zu einer Aussöhnung kommen? Und wie geht es nun weiter mit Baumeister Richard Lugner und seinem Bambi? Hat der Segeltörn die frische Liebe zerstört oder konnte Lugner die Beziehung retten in dem er sein Bambi vorzeitig nach Hause geschickt hat? Wird Nina ihn vom Flughafen abholen und bei ihm bleiben?

ATV
