Die Lugners - Staffel 16 Folge 2 - Mörtel wird 80!Jetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 2: Die Lugners - Staffel 16 Folge 2 - Mörtel wird 80!
Mit Freunden, Ex-Freundinnen mit Tiernamen und vielen Menschen, die gerne in jede Kamera lächeln begeht Richard Lugner seinen 80. Geburtstag. Er erwartet sich ein rauschendes Fest, doch so richtig weiß er nicht was ihn erwartet, denn die Party hat seine Familie für ihn organisiert. Mausi, Katzi, Jacky und Helmi haben gemeinsam überlegt, was dem Familienoberhaupt gefallen könnte. Und so überrascht es nicht, dass Mörtel an seinem großen Tag bereits im Büro die erste Überraschung bekommt. Ray Richardson tritt mit sexy Sambatänzerinnen auf und nur wenig später überreicht ihm Nacktmodell Micaela Schäfer eine Geburtstagstorte. Den roten Teppich am Festabend muss Richard alleine beschreiten, denn Katzi verharrt beim Frisör. Sie hat es nicht pünktlich geschafft, doch Mörtel lächelt auch ohne weibliche Begleitung tapfer. Er genießt den Empfang seiner Freunde und Bekannten, wie Artur Worseg, Peppino Teuschler, Toni Faber, Edi Finger jun., Promifriseur Josef Winkler, "Mr. Ferrari" Heribert Kasper oder Andrea Buday. Auch seine vielen weiblichen Begleiterinnen der letzten Jahre lassen sich das Fest nicht entgehen. Und auch wenn Katzi erst später kommt, so ist doch Verlass auf Exfrau "Mausi", die souverän durchs Abendprogramm führt. Dieses enthält sowohl einen Auftritt von Bunga Bunga Ruby, als auch Reinhard Gerers Palazzo. Dabei wird nicht nur Richard Lugner auf die Bühne geholt, auch andere müssen sich im Rampenlicht präsentieren. Schließlich und endlich darf auch ein Boxkampf zwischen Mörtel und dem Herausforderer Lord Helmchen nicht fehlen. Und während die große Gesellschaft mit dem Geburtstagskind fröhlich feiert, verlässt Katzi plötzlich fluchtartig wegen "Husten" das Fest ...
