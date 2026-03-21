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Die Macht der Natur

Die Macht der Natur - Vulkane

WELTStaffel 1Folge 3vom 21.03.2026
Die Macht der Natur - Vulkane

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Die Macht der Natur

Folge 3: Die Macht der Natur - Vulkane

48 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 6

Vulkane sind unabdingbar für die Mineralienversorgung der Erde und das Wachstum vieler Pflanzen. Doch ihre Zerstörungskraft ist groß. Mittels neuester Technologien, wie modernen Seismometern, können Wissenschaftler die Größe des Magma-Reservoirs berechnen und den Austrittszeitpunkt an der Erdoberfläche schätzen. Wie gut sind wir für die Folgen der Eruptionen ausgerüstet und könnten sie in Zukunft verhindert werden?

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