Die Martina Hill Show
Folge 3
29.09.2019
Martina Hill startet in die zweite Staffel - mit neuen Promi-Gästen und neuen Figuren: Die "Queen of Comedy" prollt mit Carolin Kebekus, verkauft mit Olaf Schubert, flirtet mit Roland Trettl, ermittelt mit Erdogan Atalay und tätowiert Eko Fresh. Egal ob IT-Girl mit begrenztem Horizont, verzweifelter Single, besorgte Helikopter-Mutter, überdrehte Volksmusikerin oder beliebte Moderatorin - vor Martina Hill ist kein Klischee, kein Charakter und keine Persönlichkeit sicher.
