Die Martina Hill Show - X-Mas EditionJetzt kostenlos streamen
Die Martina Hill Show
Folge 7: Die Martina Hill Show - X-Mas Edition
46 Min.Folge vom 21.12.2023Ab 12
"Die Martina Hill Show - X-Mas Edition" ist das Fest der Comedy! Vivienne und Olaf präsentieren in ShoppingShop24 das neue Album der Amigas, während uns Sarah auf dem Weihnachtsmarkt zeigt, worum es an Weihnachten wirklich geht. Auch Jenny Silverstick kümmert sich um ihr Weihnachtsgeschäft im Tattoostudio und Larissa testet den Beruf einer Verkäuferin. Was noch alles bei der Queen of Comedy unter dem Weihnachtsbaum passiert, gibt es bei "Die Martina Hill Show - X-Mas Edition".
Die Martina Hill Show
Genre:Spezial, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1