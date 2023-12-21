Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Martina Hill Show

Die Martina Hill Show - X-Mas Edition

SAT.1Staffel 3Folge 7vom 21.12.2023
Die Martina Hill Show - X-Mas Edition

Die Martina Hill Show - X-Mas EditionJetzt kostenlos streamen

Die Martina Hill Show

Folge 7: Die Martina Hill Show - X-Mas Edition

46 Min.Folge vom 21.12.2023Ab 12

"Die Martina Hill Show - X-Mas Edition" ist das Fest der Comedy! Vivienne und Olaf präsentieren in ShoppingShop24 das neue Album der Amigas, während uns Sarah auf dem Weihnachtsmarkt zeigt, worum es an Weihnachten wirklich geht. Auch Jenny Silverstick kümmert sich um ihr Weihnachtsgeschäft im Tattoostudio und Larissa testet den Beruf einer Verkäuferin. Was noch alles bei der Queen of Comedy unter dem Weihnachtsbaum passiert, gibt es bei "Die Martina Hill Show - X-Mas Edition".

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Martina Hill Show
SAT.1
Die Martina Hill Show

Die Martina Hill Show

Alle 3 Staffeln und Folgen