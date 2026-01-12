Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Nachbarn (2/5)

ORF III
Folge vom 12.01.2026

Ehepaar Hausman ist mit seinem neuen Haus im Grünen zufrieden. Vor allem Herr Hausman freut sich über das unbebaute benachbarte Grundstück. Doch da kommt ein seltsamer Kauz mit Gartenzwerg und Maßband und macht sich auf der Grünfläche breit. Zu Hausmans Entsetzen entpuppt sich der kuriose Mensch als neuer Nachbar, der auch gleich die Pläne seines zukünftigen Hauses ausbreitet und beide zu einer Besichtigung einlädt. Ganz im Gegensatz zu ihrem Mann macht Frau Hausman aus ihrer Sympathie für Herrn Keefer, einem ÖBB-Frühpensionisten, kein Hehl. Eine komplizierte Nachbarschaftsbeziehung beginnt. Besetzung: Otto Schenk Erwin Steinhauer Adelheid Picha u.a. Buch: Silke Schwinger und Teddy Podgorsk Regie: Heinz Marecek Bildquelle: ORF/Klaus Titzer

ORF III
