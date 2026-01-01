Die Nomaden der Serengeti
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Die Nomaden der Serengeti
Die Serengeti ist eine Savanne, die sich vom Norden Tansanias bis in den Süden Kenias erstreckt. Aufgrund der ständig wechselnden Wetterbedingungen begeben sich Tiere wie Gnus und Zebras auf Wanderung zur Nahrungssuche und überqueren dabei die riesige Savanne. Während der Massenwanderung müssen sich viele Spezies vor Raubtieren in Acht nehmen.
Genre:Natur, Tiere
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© licensed by Blue Ant Media