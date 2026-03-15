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Die Nomaden der Serengeti

Schnee am Kilimanjaro

Blue AntStaffel 1Folge 4vom 15.03.2026
Schnee am Kilimanjaro

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Die Nomaden der Serengeti

Folge 4: Schnee am Kilimanjaro

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Die Serengeti ist eine Savanne, die sich vom Norden Tansanias bis in den Süden Kenias erstreckt. Aufgrund der ständig wechselnden Wetterbedingungen begeben sich Tiere wie Gnus und Zebras auf Wanderung zur Nahrungssuche und überqueren dabei die riesige Savanne. Während der Massenwanderung müssen sich viele Spezies vor Raubtieren in Acht nehmen.

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