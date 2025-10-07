Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Nussbaums

Die Gefahren einer Baustelle

PULS 4Staffel 5Folge 1vom 07.10.2025
Die Gefahren einer Baustelle

Die Nussbaums

Folge 1: Die Gefahren einer Baustelle

52 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 6

Günther Nussbaum ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause für sich und seine Familie. Das zukünftige Domizil soll genügend Platz für Freundin Sandra, ihre insgesamt acht Kids und mehrere Vierbeiner bieten. Der Bausachverständige gibt dabei nicht nur seine Expertise zum Besten, sondern wird am Ende sogar selbst zum Bauherren. Die Nussbaums geben ganz private Einblicke in ihr Großprojekt und in den Alltag als Patchwork-Family.

