SAT.1Staffel 1Folge 13vom 29.03.2023
43 Min.Folge vom 29.03.2023Ab 12

Das große Glück in der Gameshow "Die perfekte Minute" zu finden ist nicht kompliziert: Die Kandidat:innen müssen zehn Spielstufen überwinden, die jeweils 60 Sekunden lang sind, um das Preisgeld von 25000€ zu gewinnen! Mal sehen, ob es für Janine und Kerstin reicht.Alle Spiele werden mit haushaltsüblichen Alltagsgegenständen gespielt. Wer behält den Durchblick und kürt sich am Ende zum Sieger der Show?

SAT.1
