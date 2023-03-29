Die perfekte Minute - JANINE UND KERSTINJetzt kostenlos streamen
Die perfekte Minute
Folge 13: Die perfekte Minute - JANINE UND KERSTIN
43 Min.Folge vom 29.03.2023Ab 12
Das große Glück in der Gameshow "Die perfekte Minute" zu finden ist nicht kompliziert: Die Kandidat:innen müssen zehn Spielstufen überwinden, die jeweils 60 Sekunden lang sind, um das Preisgeld von 25000€ zu gewinnen! Mal sehen, ob es für Janine und Kerstin reicht.Alle Spiele werden mit haushaltsüblichen Alltagsgegenständen gespielt. Wer behält den Durchblick und kürt sich am Ende zum Sieger der Show?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die perfekte Minute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1