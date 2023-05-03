Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 30vom 03.05.2023
43 Min.Folge vom 03.05.2023Ab 12

Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit. Für das Ehepaar ist klar – Präzision und Geschicklichkeit sind der Schlüssel zum Erfolg! Als Bogenschützen sind sie es nämlich gewohnt, sicher zu zielen! Den Start macht Marcus mit dem Einzelspiel “Bleistiftsprung“. Die Uhr tickt und der Druck steigt!

