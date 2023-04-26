Die perfekte Minute - RAMONA UND PATRICIAJetzt kostenlos streamen
43 Min.Folge vom 26.04.2023Ab 12
Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Mit Ramona und Patricia wird es fußballerisch aufregend, denn wir haben zwei ehemalige Fußballstars im Wettkampf! Aber ob ihre Fähigkeiten auf dem Spielfeld ihnen auf diesem ungewohnten Terrain helfen werden? Den Start machen sie mit dem Spiel “Abstandhalter“.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1