Die perfekte Minute - SUSANN UND STEFFENJetzt kostenlos streamen
Die perfekte Minute
Folge 24: Die perfekte Minute - SUSANN UND STEFFEN
43 Min.Folge vom 24.04.2023Ab 12
Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit. Diese Woche startet mit dem hoch spannenden Spiel “Pfannenwender Katapult“! Das Paar Susann und Steffen ist zwar nicht erfreut, doch das Einzelspiel verspricht Süßes und bei Erfolg eine weitere Spielstufe! Kann Steffen das Einzelspiel meistern?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die perfekte Minute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1