Folge 20: Die perfekte Minute - KATJA UND MARKUS
43 Min.Folge vom 18.04.2023Ab 12
Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit. Das Polizisten-Paar Katja und Markus darf nicht übers Ziel hinausschießen, denn sie haben nur noch ein Leben. Beim Einzelspiel “Dosen Elfmeter“ bedeutet das für Markus: Treffsicherheit!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1