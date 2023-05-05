Die perfekte Minute - SABRINA UND RICOJetzt kostenlos streamen
Die perfekte Minute
Folge 32: Die perfekte Minute - SABRINA UND RICO
43 Min.Folge vom 05.05.2023Ab 12
Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Bei dem Einzelspiel “Toilettenpapiermumie“ lastet der Druck der Zeit wortwörtlich auf den Schultern von Rico. Das Ziel: eine Toilettenpapierrolle ohne Hände um den Hals wickeln. Gattin Sabrina weiß, dass sie keine Sekunde vergeuden dürfen.
