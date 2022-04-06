Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 06.04.2022: Neue Hoffnung für Tammy
45 Min.Folge vom 06.04.2022Ab 12
Die Beziehung zu Tammys Freund Jerry ist beendet, und die Amerikanerin steht kurz vor ihrer Abreise in die Reha-Klinik, um ihre lebensgefährliche Ess-Sucht zu bekämpfen. Ihr Bruder Chris begleitet sie, wird aber wütend, als er erfährt, dass seine Schwester und Jerry wieder Kontakt hatten: Die Verbindung der beiden war überaus toxisch, da Jerry nur fettleibige Frauen schön findet, Tammy absichtlich mit Kalorienbomben fütterte und somit nie daran interessiert war, ihr beim Abnehmen zu helfen. Was Tammy braucht, ist ein Partner, der sie wirklich liebt, und sie nicht wie ein Fetisch-Objekt behandelt.
