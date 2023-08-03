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Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg

Tammy in Lebensgefahr

TLCFolge vom 03.08.2023
Tammy in Lebensgefahr

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Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg

Folge vom 03.08.2023: Tammy in Lebensgefahr

44 Min.Folge vom 03.08.2023Ab 12

Kurz nachdem Tammy in die Reha-Klinik in Ohio gekommen ist, kollabiert ihr Körper. Die 325-Kilo-Frau hört auf zu atmen, wird in die Notaufnahme gebracht und ins künstliche Koma versetzt. Es grenzt an ein Wunder, dass Tammy überlebt. Doch dieser Tiefpunkt hat ihr die Augen geöffnet: Sie ist wieder in der Reha und weiß, dass sie nur noch eine Chance hat, um gesund zu werden. Ihre Schwester Amy muss sich um ihren kleinen Sohn Gage kümmern, doch bald wird es im Haus noch lebhafter werden: Amy und Michael erwarten Baby Nummer zwei. Das heißt, dass sie in Zukunft nicht mehr ständig für Tammy da sein kann.

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