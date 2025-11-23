Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 23.11.2025: Einpacken und tschüss!
44 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Familie Slaton steckt im Umzugs- und Reisestress: Amanda bereitet ihren Abschied nach Florida vor, während Amy, Tammy und Chris weiter an ihren Fitnesszielen arbeiten. Beim Fünf-Kilometer-Lauf zeigt Chris vollen Einsatz – und hofft auf grünes Licht für seine Hautstraffung. Tammy bangt um ihre eigene Operation, als Dr. Turner sie an Spezialisten verweist. Dann heißt es Koffer packen: Die Geschwister treten endlich ihre langersehnte London-Reise an, um ihren vermeintlich adligen Wurzeln nachzuspüren. Doch alte Konflikte drohen, die Urlaubsstimmung zu trüben – kann die Familie trotzdem zusammenhalten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.