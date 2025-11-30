Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg

Auf den Spuren prominenter Ahnen

TLCFolge vom 30.11.2025
Auf den Spuren prominenter Ahnen

Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg

Folge vom 30.11.2025: Auf den Spuren prominenter Ahnen

45 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Für Amy, Tammy und ihre Familie ist es der erste gemeinsame Urlaub im Ausland – und London hält mehr Überraschungen bereit, als sie je erwartet hätten. Zwischen Sightseeing, Familienchaos und jeder Menge Emotionen erfahren die Schwestern unglaubliche Neuigkeiten über ihre Vorfahren – bis zurück zu den Pilgervätern der „Mayflower“. Doch die Reise wird auch zur körperlichen und seelischen Belastungsprobe: Als Tammy an ihre Grenzen stößt und einen schweren Zusammenbruch erleidet, steht nicht nur der Traumurlaub, sondern auch der familiäre Zusammenhalt und Tammys Gesundheit auf dem Spiel.

