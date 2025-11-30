Auf den Spuren prominenter AhnenJetzt kostenlos streamen
Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 30.11.2025: Auf den Spuren prominenter Ahnen
45 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Für Amy, Tammy und ihre Familie ist es der erste gemeinsame Urlaub im Ausland – und London hält mehr Überraschungen bereit, als sie je erwartet hätten. Zwischen Sightseeing, Familienchaos und jeder Menge Emotionen erfahren die Schwestern unglaubliche Neuigkeiten über ihre Vorfahren – bis zurück zu den Pilgervätern der „Mayflower“. Doch die Reise wird auch zur körperlichen und seelischen Belastungsprobe: Als Tammy an ihre Grenzen stößt und einen schweren Zusammenbruch erleidet, steht nicht nur der Traumurlaub, sondern auch der familiäre Zusammenhalt und Tammys Gesundheit auf dem Spiel.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.