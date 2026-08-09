Teamwork für den FamilienfriedenJetzt kostenlos streamen
Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 09.08.2026: Teamwork für den Familienfrieden
45 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Chris hat genug vom Dauerstreit und schickt Tammy und Amy auf eine ungewöhnliche Mission: Ausgerechnet ein Escape Room soll die zerstrittenen Schwestern wieder zusammenschweißen. Zwischen kniffligen Rätseln, gruseligen Puppen und überraschender Teamarbeit keimt tatsächlich Hoffnung auf Versöhnung. Während Tammy mit ihrem ersten Ehrenamt als Freiwillige im Tierheim neue Selbstständigkeit gewinnt, rückt Brittany ihrem großen Ziel näher und erhält grünes Licht für die Magen-OP. Amy stürzt sich derweil in die Hochzeitsplanung und beweist mit ihrem morbiden Brautstrauß einmal mehr ihren ganz eigenen Geschmack.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.