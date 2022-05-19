Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Profi-Gärtner: Einsatz fürs Gartenglück

Amber and Shona - Bangor

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 1
vom 19.05.2022
Amber and Shona - Bangor

Die Profi-Gärtner: Einsatz fürs Gartenglück

Folge 1: Amber and Shona - Bangor

41 Min.
Folge vom 19.05.2022
Ab 12

Hilfesuchend wenden sich Amber und ihre Tochter Shona aus Bangor an die Gartenprofis: Seit einem Anbau am Haus vor zwei Jahren gleicht der Garten einer Müllhalde. Neben Kacheln und Mauerziegeln findet man auf der einst schönen Grünfläche auch eine alte Toilette, einen Kühlschrank und ein kaputtes Bett. Besonders dem hart arbeitenden Familienvater schmerzt der Umstand sehr, da er keine Zeit findet, sich dem Projekt anzunehmen. Wie wird er wohl auf das Makeover reagieren?

