Folge 4: Ryan and Olwyn - London
41 Min.Folge vom 26.05.2022Ab 12
Die 86-jährige Olwyn kann sich schon lange nicht mehr um ihren einst geliebten Garten kümmern, der mit der Zeit immer wilder aussah und nun einem wahren Dschungel gleicht. Um das Problem in den Griff zu bekommen, wendet sich Olwyns Enkelsohn an die Gartenprofis, die eine Menge Arbeit vor sich haben, um die Grünfläche wiederherzurichten und einen Platz für schöne Erinnerungen zu schaffen ...
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK