Folge 1: Die Promi Padel WM 2025
186 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 6
Actionreiche Ballwechsel und Promi-Power. Bei der "Promi Padel WM" sind mit dabei: Mats Hummels & Mischa Zverev Christoph Kramer & Marc Rzatkowski Uwe Ochsenknecht & Christian Düren Dagi Bee & Daniel Boschmann Younes Zarou & Elias Becker Marcell Jansen & Stephan Gerick Angelique Kerber & Mario Gomez Dominik Stuckmann & Karo Kauer
Genre:Spezial, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
