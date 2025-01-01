Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 1

Episode 1Jetzt kostenlos streamen

Folge 1: Episode 1

98 Min.Ab 12

Heute stellt sich die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in "Die ProSieben-Bundestagswahl-Show" mit Louis Klamroth live einer besonderen Herausforderung im Wahlkampf. Gemeinsam mit zahlreichen Bürger:innen fühlt Moderator Louis Klamroth der potentiellen neuen Regierungschefin auf den politischen und den privat-politischen Zahn.

ProSieben

