Heute stellt sich die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in "Die ProSieben-Bundestagswahl-Show" mit Louis Klamroth live einer besonderen Herausforderung im Wahlkampf. Gemeinsam mit zahlreichen Bürger:innen fühlt Moderator Louis Klamroth der potentiellen neuen Regierungschefin auf den politischen und den privat-politischen Zahn.
Die ProSieben-Bundestagswahl-Show
Genre:Politik, Nachrichten
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben