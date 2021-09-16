Die ProSieben-Bundestagswahl-Show
Folge 2: Mit Olaf Scholz
76 Min.Folge vom 16.09.2021Ab 12
Heute stellt sich der Kanzlerkandidat Olaf Scholz in "Die ProSieben-Bundestagswahl-Show" mit Louis Klamroth live einer besonderen Herausforderung im Wahlkampf. Gemeinsam mit zahlreichen Bürger:innen fühlt Moderator Louis Klamroth dem potentiellen neuen Regierungschef auf den politischen und den privat-politischen Zahn.
Alle Staffeln im Überblick
Die ProSieben-Bundestagswahl-Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Politik, Nachrichten
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021: ProSieben