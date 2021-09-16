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Die ProSieben-Bundestagswahl-Show

Mit Olaf Scholz

ProSiebenStaffel 2021Folge 2vom 16.09.2021
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Die ProSieben-Bundestagswahl-Show

Folge 2: Mit Olaf Scholz

76 Min.Folge vom 16.09.2021Ab 12

Heute stellt sich der Kanzlerkandidat Olaf Scholz in "Die ProSieben-Bundestagswahl-Show" mit Louis Klamroth live einer besonderen Herausforderung im Wahlkampf. Gemeinsam mit zahlreichen Bürger:innen fühlt Moderator Louis Klamroth dem potentiellen neuen Regierungschef auf den politischen und den privat-politischen Zahn.

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